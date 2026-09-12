Еньовден. Кои са най-силните билки
Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима
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Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима
Народът ни го нарича деня още Иван Бильобер, Иван Летни, Средѝ лѐте, Яньовден, Еньовдън
На днешния ден тревите и билките имат най-голямата лечебна сила
За първи път от половин век архирей ще служи литургия на Еньовден
Тя отправи специални поздрави към именниците за Еньовден
Благоевград. Живописното село Делчево събира стотици гости от страната и чужбина на традиционния фестивал на летните тайнства, посветен на празника Ен...