Италианци и французи нанасят удар по руските газови интереси
Енергийният министър на Катар обяви днес, че са избрали втори чуждестранен партньор
Следете всички новини, анализи и коментари за Ени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Енергийният министър на Катар обяви днес, че са избрали втори чуждестранен партньор
В Ню Йорк актрисата прави баница и пълнени чушки на съпруга си Дарън Тази година наистина ми е една от най-вълнуващите, признава Евгения Радилова. Кр...
Актрисата ще снима в "Секс, наркотици и рокендрол" Евгения Радилова ще участва в най-новия сериал на канала FX и ще си партнира с холивудската звезда...
И двете държави отчитат съпротивата на ЕС и САЩ Унгария планира да започне изграждането на участъка от газопровода „Южен поток" по територията на стр...
Италианската енергийна компания ЕНИ, която е партньор на "Газпром" в проекта за строежа на подводната част на газопровода "Южен поток", не изключи вер...
София. Адреналинката Ени ще гостува в петък вечер в „Господари на ефира", съобщиха от продуцентската къща на предаването. Евгения Радилова - Ени беше...