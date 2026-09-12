Село излезе на бунт и спря ремонти на "Енерго-про"
Добрич. Жителите на добричкото село Паскалево излязоха на протест в сутрешните часове в сряда, за да си извоюват топли и светли празници. Поводът за н...
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Добрич. Жителите на добричкото село Паскалево излязоха на протест в сутрешните часове в сряда, за да си извоюват топли и светли празници. Поводът за н...
Добрич. Заради неизплатените дългове от страна на ВиК - Добрич, в сряда Енерго про спира тока на административната сграда на водното дружество. Това н...
Добрич. В понеделник започва поетапно изключване на електрозахранването на обекти на ВиК – Добрич, които не са свързани пряко с водоподаването, съобщи...