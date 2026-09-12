Енергетици затвориха Дунав мост с шествие
Служители на "Топлофикация Русе" блокираха кръговото кръстовище пред граничния пункт Дунав мост за четвърт час. Те излязоха на протест срещу задължите...
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Служители на "Топлофикация Русе" блокираха кръговото кръстовище пред граничния пункт Дунав мост за четвърт час. Те излязоха на протест срещу задължите...
Енергетици от „Топлофикация- Перник" и работници на „Мини Открит въгледобив" преградиха с протест главен път Е-79 в района на пернишкото село Драги...
Албена. 700 енергетици от 16 родни дружества ще вземат участие в започващата на 12 септември в Албена, Национална работническа спартакиада на енергети...