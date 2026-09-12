Пампорово прие четвърти кръг от Българските Ендуро Серии
През изминалия уикенд Пампорово бе домакин на третото поредно издание на събитието Elevation999. Над 60 човека от жялата страна, както и представител...
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През изминалия уикенд Пампорово бе домакин на третото поредно издание на събитието Elevation999. Над 60 човека от жялата страна, както и представител...
Този уикенд на Витоша се проведе изключително тежка и оспорвана ендуро надпревара С много трудни и технични трасета трябваше да се преборят участници...
Този уикенд в Пампорово и Смолян се проведе четвъртия кръг от турнира Точно 69 човека от цяла България и няколко представителя на съседна Гърция се в...
Десетки колоездачи мерят сили в уникална надпревара На 12-13 септември Пампорово приема четвъртия кръг от Българските Ендуро Серии. Състезанието Elev...