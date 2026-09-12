Румънеца проговори за Енчев
Тежко разкаяние
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Тежко разкаяние
Отново работят заедно
Постът и досега се заемаше от Енчев
НСО е преторианската гвардия на елита, категоричен бе независимият депутат Велизар Енчев пред бТВ. „Този закон е концептуално сгрешен", каза Николай...
Независимият депутат Велизар Енчев и експерти внесоха закон за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки с отнет лицен...
Енчев /без Румънеца/ и двамата му синове - Георги и Сашко, са известни с артистичния замах, с който творят и фигури от пластелин, и рисунки. Наскоро д...
В новата партия на протеста на Велизар Енчев ще бъдат поканени интелектуалците, които в момента са натикани в ъгъла на живота и от тях нищо не зависи....
Велизар Енчев влезе в сегашния парламент като депутат на Патриотичния фронт, но от 1 декември е независим. 62-годишният журналист бе сред най-популярн...
Добрич. Благотворителен концерт, иницииран от рапърите Румънеца и Енчев, в който самите те взеха участие заедно с група "Фанданго" и талантливи деца о...
София. Два концерта ще направят Румънеца и Енчев, за да помогнат на бедстващите в страната след големите наводнения преди дни, съобщи ТВ 7. Двамата и...
София. Общото между Румънеца, Енчев и Цонко Цонев е не само парчето "Лято", което завъртяха тези дни, но и тримата са търкали едни и същи чинове в гим...
Момчетата от D2 и Румънеца и Енчев пуснаха свои снимки във фейсбук с президента Росен Плевнелиев и предизвикаха бурни коментари. Причината са фотосит...
София. "Аз съм кръстен на дядо ми. Имената ни са абсолютно еднакви - Георги Енчев Енчев", разказва дуетната половинка на Румънеца. Шеговито добавя, че...