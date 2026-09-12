YouTube пуска свои персонализирани емотикони
Те ще се разширяват с времето
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Те ще се разширяват с времето
Функцията ще бъде пусната за всички до края на септември
Туристическият бранш по морето не е оптимист за летния сезон
Целта им е да отразят по-добре половото равенство и расовото многообразие Потребителите на Facebook ще се радват на много по-голямо разнообразие от е...
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Социалната мрежа Facebook днес започна тества на нови функции на бутона "Like" за бърз коментар на съобщения, но без да създава директен бутон "Disli...