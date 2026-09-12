Отровителят на Скрипал в паркинг на ЕМКО
Заснетият във видеата за отравянето на Гебрев е бил начело на екипа срещу Скрипал, обяви сайтът Белингкат
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Заснетият във видеата за отравянето на Гебрев е бил начело на екипа срещу Скрипал, обяви сайтът Белингкат
Емилиян Гебрев нашумя със скандали, оцеля, след като бил отровен Подозират, че държавната фирма е източвана чрез договори с "Емко" Агенти на ДАНС пр...
Предприятието за производство, ремонт и търговия с оръжия и боеприпаси "Емко" ЕООД иска да придобие русенския военен завод "Дунарит", става ясно от п...