Арсенал договори нов трансфер
През този сезон интерес към него имаше и от Реал Мадрид
Следете всички новини, анализи и коментари за "емирейтс". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През този сезон интерес към него имаше и от Реал Мадрид
Пилотите получили заповед да се върнат на летището
Освиркваха Бербатов на "Емирейтс" в началото на контролата между "Валенсия" и "Монако" (2:2). Феновете на "Арсенал", които са домакини на приятелския...