Ясна е причината за смъртта на легендата Емилия Радева
Тя така и не проходи стабилно след блъскане от кола
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Тя така и не проходи стабилно след блъскане от кола
Голямата българска актриса Емилия Радева представи втората си книга на кинофестивала "Златната липа" "В тази книга има много въпроси. Някои от тях Ем...
София. Сега разбирам, че сцената за мен е била и олтар, развалнувано призна актрисата Емилия Радева, при награждаването й с "Аскеер" за цялостен прино...