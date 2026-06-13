Побойницата, нападнала съученичка с метална палка, ще учи самостоятелно
Гимназистката от старозагорското СОУ "Железник" Емили Шишкова, която преди месец причака пред дома и своята съученичка Стела, и я нападна с метална па...
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Гимназистката от старозагорското СОУ "Железник" Емили Шишкова, която преди месец причака пред дома и своята съученичка Стела, и я нападна с метална па...
"То с палка НЕ боли!". Това написа побойничката Емилия Шишкова под снимка във Фейсбук. Тийнейджърката от Стара Загора, която преби своята съученичка...