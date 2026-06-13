Всичко за Емили Ратайковски

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Емили подкрепи Ким

Емили подкрепи Ким

Въпреки масовото недоволство срещу голите селфита на Ким Кардашиян се намери кой да я подкрепи. Красавицата Емили Ратайковски не чака втора покана и...

11 март | 5:10
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Емили била новата на Афлек

Емили била новата на Афлек

Бен Афлек, за когото се говори, че ще се развежда със съпругата си Дженифър Гарднър, имал най-баналната причина: друга жена. И това е красавицата със...

16 май | 22:10
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