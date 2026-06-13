Красавица от "Троновете" си пада по Чанинг Тейтъм
Емили Кларк от "Игра на тронове" призна, че си пада по Чанинг Тейтъм и жена му. "Когато бях на наградите "Златен глобус", се запознах на афтърпартито...
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Емили Кларк от "Игра на тронове" призна, че си пада по Чанинг Тейтъм и жена му. "Когато бях на наградите "Златен глобус", се запознах на афтърпартито...