Братът на Пепи Еврото изхвърча от важен пост в прокуратурата
Емил Петров беше назначен за заместник на апелативния прокурор на столицата през февруари 2020 г.
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Емил Петров беше назначен за заместник на апелативния прокурор на столицата през февруари 2020 г.
Художник реши да отбележи 65-годишнината си с нова изложба. Откриването на експозицията на благоевградския творец Емил Петров ще бъде на 17 ноември,...
София. За трети път от началото на мандата на кабинета "Орешарски" директорът на ведомствената фирма "Снабдяване и търговия" ЕООД към Министерството н...