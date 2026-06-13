Почина Емил Кало
Икономистът бе учредител на партия АБВ
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Икономистът бе учредител на партия АБВ
Кой ще е кандидатът на АБВ в президентската надпревара наесен? Подари ли левицата победата на герберите с кандидатурата на ген. Радев и текат ли тайни...
АБВ е на крачка да излезе от правителството и да изтегли всички свои хора от изпълнителната власт. Националният съвет на партията е взел единодушно ре...
Симпатизантите на ПП АБВ също ще имат възможност да гласуват за председател на формацията на вътрешнопартийните избори на 25 април. Това съобщиха от ц...