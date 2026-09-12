Всичко за Емил Илиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град
Кмет отърва глоба от 3000 лева

Кмет отърва глоба от 3000 лева

Кметът на община Струмяни Емил Илиев няма да плаща 3000 лв. глоба за непочистени реки. Това постанови окончателно Административен съд – Благоевград, к...

30 юни | 19:15
0 коментара
8277