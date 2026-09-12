Кмет отърва глоба от 3000 лева
Кметът на община Струмяни Емил Илиев няма да плаща 3000 лв. глоба за непочистени реки. Това постанови окончателно Административен съд – Благоевград, к...
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Кметът на община Струмяни Емил Илиев няма да плаща 3000 лв. глоба за непочистени реки. Това постанови окончателно Административен съд – Благоевград, к...
Кметове на общини в Пиринско по поречието на река Струма настояват за спешни мерки, за да се ограничат кървавите катастрофи в Кресненското дефиле. Упр...
Струмяни. Кметът на община Струмяни Емил Илиев даде вечеря за Боговете на виното. С топла благодарност и наздравица започна срещата на управника с бож...
Благоевград. Металните съдове и уреди по дворовете и къщите в село Микрево привличат все по-малки крадци, които ги „приватизират". Полицейски служите...