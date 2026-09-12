Всичко за Емил Христов

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Хамелеонът Емил Христов

Хамелеонът Емил Христов

30 години кариера на оператор, който рязко сменя амплоато си, заема мястото на Явор Гърдев и дирижира "Цветът на хамелеона". Емил Христов обра 8 награ...

06 юни | 22:35
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