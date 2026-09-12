Топ операторът Емил Христов с наградата на "София филм фест"
Изключителният кинаджия от 40 години е предан на седмото изкуство
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Изключителният кинаджия от 40 години е предан на седмото изкуство
Когато се избира въоръжение за армията, решението трябва да е политическо, а не на експерти, казва зам.-председателят на Народното събрание
Депутатът от ГЕРБ Емил Христов бе категоричен, че се търси „геополитически, стратегически партньор”, от когото България да закупи новите машини за арм...
В сряда в пленарна зала ще се гласува предложението на правителството за преговори за придобиване на изтребители F-16...
Стара Загора. Кметовете и кметските наместници на селата в Старозагорската община ще получат празнично увеличение на заплатите. Предложението на кмет...
София. Висшият съдебен съвет отстрани Емил Христов от длъжност „прокурор" в Апелативния съд в Бургас и от длъжност „административен ръководител" на съ...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров ще внесе предложение за временното отстраняване от длъжност на прокурор Емил Христов. Той е един от магистратит...
30 години кариера на оператор, който рязко сменя амплоато си, заема мястото на Явор Гърдев и дирижира "Цветът на хамелеона". Емил Христов обра 8 награ...