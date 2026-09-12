Нов блокаж след изборите. Прогнозата на политици
Няма политическо състезание, състезанието е персонално, на персонални атаки
Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Димитров - Ревизоро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма политическо състезание, състезанието е персонално, на персонални атаки
В България по време на комунизма са построени около 6000 язовира
Всички легални търговски обекти, които продават горива, ще се вписват безплатно в специален регистър. Това приеха депутатите, които обсъждат на второ...
За да се ползва облекчението, алкохолът трябва да е произведен в домашни условия Всяко домакинство да може да произвежда в домашни условия до 30 литр...
Плевен. Количества течен цианкалий, достатъчни да „отровят половин България" бяха открити в Плевен. В най-обикновен шкаф на административна сграда в...