Фандъкова проговори за Герджиков
Кметът на София благодари на бившия председател на СОС за съвместната работа
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Кметът на София благодари на бившия председател на СОС за съвместната работа
Очевидно, че ГЕРБ, изправени пред невъзможността да се възпроизведат отново в национална власт, ще заложат на това да се окопават в местната власт не...
Това написа във фейсбук Елен Герджиков
Лидерът на ГЕРБ гневен, че успехите на партията не се защитават
Мотивите му все още не са известни
Томислав Дончев, ще е водач в Габрово, потвърди Борисов
За пореден път призовавам да не използваме тази ситуация за политически дивиденти или партиен маркетинг, призова Елен Герджиков
Принципът „замърсителят плаща” се прилага от почти всички държави в Европа
Това обяви председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков
Единствено подробните устройствени планове могат да гарантират, че някоя зона няма да бъде презастроена
Не се предвижда увеличаване на данъците и таксите, въпреки рекордния за Столична община бюджет от 1,7 млрд. лв., заяви в интервю за БНТ председателят...
Нова програма финансира клубовете с 400 000 лв., общината поема проблема с Витоша Над 7,7 млн. ще похарчи София за спорт през 2016 г., похвали се пре...
През септември общинският съвет отново трябва да решава, дали да има референдум за „Софийска вода"