Хванаха двама мъже да бракониерстват
Това е втори такъв случай
Следете всички новини, анализи и коментари за Елен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е втори такъв случай
Намерено е в шуменско село
Това е третото новородено от този вид за годината
Елен е загинал при катастрофа на международното шосе в Русе. Инцидентът е станал след 19 часа завчера. Лек автомобил пътувал по булеварда, когато изне...
Сливен. Ловджия отнесе присъда за обстрел на благороден елен. 48-годишният К. П., жител на балканското село Божевци, получи шест месеца лишаване от...
Набеждават Дядо Коледа ту за нинджа, ту за Сатана