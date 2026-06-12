Училище в нета като ходене по мъките
Сред купищата витиевати фрази, според които образованието е приоритет на хартия, в програмата на кабинета се е промъкнала и задачата изпитите на учени...
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Сред купищата витиевати фрази, според които образованието е приоритет на хартия, в програмата на кабинета се е промъкнала и задачата изпитите на учени...