Нова забрана в парламента. Свързана е с бездимните цигари
Предстоят и други рестрикции
Следете всички новини, анализи и коментари за Електронни Цигари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предстоят и други рестрикции
Брекзит позволява на Великобритания да регулира отделно електронните цигари като алтернатива с намален риск спрямо пушенето
Американската агенция по храни и лекарства разреши предлагането на бездимно устройство, като изделие с модифициран риск
Това показват изследвания на учени
Властите на Щатите искат да ограничат продажбата на електронни цигари с ароматични добавки в страната
Витамин Е е безвреден за вътрешен прием, но под формата на аерозол се оказва вреден
Въпросът ще бъде внесен за разглеждане в парламента
Пациентите се оплаквали от кашлица и болки в гърдите
Има и „недостатъчни доказателства“ в подкрепа на твърденията за тяхната ефективност в отказването от пушенето
Предлагат изменение и допълнение на Закона за здравето
Опасни на вкус за белия дроб електронни цигари
Обсъждат мерки срещу избягването на данъци от големите корпорации Въвеждането на акциз за електронните цигари ще обсъждат министрите на финансите от...
Лос Анджелис. Лос Анджелис последва примера на Ню Йорк, Бостън и Чикаго и също забрани използването на електронни цигари на обществени места, където т...
Ню Йорк. Общинският съвет в Ню Йорк забрана пушенето на електронни цигари на обществени места, както и кутиите за храна от пено-пластмаса. Забраната...
Пратката била за пловдивчанин, маскирана като мостри на USB кабели