Нови правила за шофьорските книжки. Брюксел се разпореди
Въвеждат се общоевропейски изисквания за 17-годишните водачи
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Въвеждат се общоевропейски изисквания за 17-годишните водачи
Експертите обаче напомнят, че сегашните трудови книжки трябва да се пазят
Университетът за национално и световно стопанство работи по проект за въвеждане на електронна студентска книжка. Това стана ясно на среща между вицепр...