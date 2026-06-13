Пенсионерите с електронен изплащателен картон
Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции, предвиждат одобрените от прави...
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Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции, предвиждат одобрените от прави...