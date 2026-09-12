В 12 без 5! Голяма промяна заради еврото - обръща всичко
Депутатите направиха ключова поправка
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Депутатите направиха ключова поправка
Проектът е на Българския туристически съюз
Само с електронен подпис ще работи новата е-система за контрол на ТЕЛК
Еднодневните трудови договори в земеделието, въведени от лятото на т.г., ще може да се регистрират вече и електронно. Това е възможно благодарение на...
Винетките стават електронни, а не както досега хартиени, които да се залепват на предното стъкло. Освен това от Нова година вероятно ще са по-скъпи, к...
Над 50 млн. лв. ще струва изграждането на единна информационна система в здравеопазването. Това предвижда проектът на новото ръководство на здравното...
София. Работодателите няма да се редят на опашки за болнични след 1 декември тази година. От тази дата влиза в сила електронният болничен, проект, по...
Във Франция ще има пространства без цигарен дим на открито