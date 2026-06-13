Германски стартъп ще прави въздушно такси
Задвижван от 36 електромотора, „Лилиум“ има фиксирани крила, което му дава по-голяма ефективност и маневреност в сравнение с конкурентните таксита дро...
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Задвижван от 36 електромотора, „Лилиум“ има фиксирани крила, което му дава по-голяма ефективност и маневреност в сравнение с конкурентните таксита дро...
Двама крадци, баща и син, от Нова Загора задигнаха два електромотора, които задвижват стрелките на местната ж.п. гара. Кражбата е изключително нагла и...