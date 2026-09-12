Разкриха най-продаваните бензинови и електрически автомобили в Европа
Данни за първата половина на 2025 г.
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Данни за първата половина на 2025 г.
Сериозен удар върху прехода към екологично чист транспорт
Какви са прогнозите за автомобилния пазар за близкото бъдеще
Те ви позволяват да спестите пари
Актуалните данни за ЕС
Експертите решиха
Най-ненадеждните модели
ЕК с мощна инвестиция
Важни критерии са комфортът, надеждността, обемът на багажника и икономичността
88,9% от новите автомобили, продадени в страната през 2024 г., са изцяло електрически
Шест нови модела
Те ще са ключови играчи на пазара
На достъпна цена
Край - най-грозната кола, макар и произведена от легендарната марка "Фиат", спира от производство.Френско-италианският автомобилен гигант Stellantis н...
През месец август в София стартира пилотният проект на Yellow Taxi, който ще тества възможностите на изцяло електрическия KIA Soul EV да стане редовно...