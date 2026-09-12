Гледаме за първи път у нас "Електра" от Рихард Щраус
Пламен Карталов е режисьорът на зрелищния спектакъл
Следете всички новини, анализи и коментари за Електра. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пламен Карталов е режисьорът на зрелищния спектакъл
Красивата наследница на фронтмена на "Мегадет" Дейв Мъстейн - Електра, идва с баща си и бандата му за шоуто им на 7 юли в зала "Универсиада". Едва 18-...
София. Софийската опера и балет е пред премиерата на два световноизвестни едноактни балета „Антигона"/"Електра", чиято музика е на Марк Пекарски и Ри...