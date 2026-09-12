Дъщерята на Дейв Мъстейн идва с "Мегадет"

Красивата наследница на фронтмена на "Мегадет" Дейв Мъстейн - Електра, идва с баща си и бандата му за шоуто им на 7 юли в зала "Универсиада". Едва 18-...