При избори за НС днес: ГЕРБ с 25,4%
ГЕРБ може да разчита на 25,4% от гласовете на избирателите, ако днес имаше парламентарни избори. Това показва последното проучване на „Галъп" за елект...
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ГЕРБ може да разчита на 25,4% от гласовете на избирателите, ако днес имаше парламентарни избори. Това показва последното проучване на „Галъп" за елект...
ГЕРБ е първа политическа сила с 24,5%, а БСП 14,4% от вота на избирателите, ако изборите бяха на 27 май. Това показват данните от национално представи...
София. ГЕРБ - 35%, БСП 21,2%, ДПС - 12,7, ББЦ - 5,8 %, Реформаторски блок - 5,6 %, АБВ - 5,4 %, НФСБ - 5,0 %. Това показват резултатите от национално...
БСП - 17,9%, ГЕРБ - 17,1%, ДПС - 6,1%, Реформаторския блок - 7%, сочи изследване на Алфа Рисърч