Борисов иска бързо въвеждане на електронно гласуване
Премиерът Бойко Борисов си пожела скорошно въвеждане на електронно гласуване, като на първо място то да стане възможно за българите извън граница. То...
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Премиерът Бойко Борисов си пожела скорошно въвеждане на електронно гласуване, като на първо място то да стане възможно за българите извън граница. То...