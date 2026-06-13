Българи срещнаха Рождество със служба в Истанбул
Коледната служба се изнесе в църквата Свети Йоан Рилски на Екзархията
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Коледната служба се изнесе в църквата Свети Йоан Рилски на Екзархията
Празничният за църквата ни ден започна с тържествен звън на църковните камбани
Честванията на 150-годишната от създаването на Българската екзархия продължават