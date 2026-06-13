Екстремист уби и рани хора в американска синагога
Заподозреният за стрелбата е задържан. Той е на 19 години и е бял жител на Сан Диего
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Заподозреният за стрелбата е задържан. Той е на 19 години и е бял жител на Сан Диего
Ислямски екстремист, планирал атаки срещу църкви в Париж, е арестуван във френската столица, съобщават местните власти. 24-годишният мъж по всяка вер...