„Бостън глоуб": Единият атентатор е арестуван
Бостън. Единият от двамата атентатори, отговорни за експлозиите на бостънския маратон в понеделник, вече е в ареста, твърди американското издание „Бос...
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Бостън. Единият от двамата атентатори, отговорни за експлозиите на бостънския маратон в понеделник, вече е в ареста, твърди американското издание „Бос...
Бостън. Бостънската полиция има заподозрян за атентата в града в понеделник, когато при експлозия на две самоделни бомби загинаха трима души, а десетк...
Лос Анджелис. Това е събитие, което отдавна беше прогнозирано - дори се смяташе, че е неизбежно. Но експлозиите в Бостън, които изглежда са първата ус...