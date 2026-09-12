Втора среща на GMIS в Екатеринбург, Русия
В съвременната експоненциално развиваща се глобална икономика производителите играят решаваща роля.
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В съвременната експоненциално развиваща се глобална икономика производителите играят решаваща роля.
Екатеринбург. Над 820 души са били евакуирани от горящата сграда на търговски център в Екатеринбург, предаде РИА Новости. Жертви и пострадали няма, с...
Екатеринбург. Новоизбраният кмет на Екатеринбург Евгений Розман бе извикан на разпит като свидетел по наказателно дело, съобщи ИТАР-ТАСС, като цитира...