Култов актьор стъписа всички на Оскар-ите и постави световен рекорд
Ейдриън Броуди спечели наградата за най-добър актьор за филма The Brutalist
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Ейдриън Броуди спечели наградата за най-добър актьор за филма The Brutalist
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"Ню Йорк таймс" хвали Лернър и Варод Салма Хайек и Ейдриън Броуди ще си тръгнат от София с куфари, пълни с екзотични и екстравагантни покупки. След к...