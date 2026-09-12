ББР проведе голям финансов форум с ръководители от ЕК, ЕИФ, насърчителни и експортни банки
Двудневният форум е организиран от Българската банка за развитие и е по повод 25-годишнината от създаването й
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Двудневният форум е организиран от Българската банка за развитие и е по повод 25-годишнината от създаването й
Споразумението предвижда ЕИФ да гарантира заеми в две основни области
С това увеличение, общият размер на кредитите с ЕИФ и/или COSME гаранции в ОББ вече възлиза на 768 млн. евро
Европийският инвестиционен фонд похвали ББР за социалните проекти
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение, чиято цел е да увеличи финансирането за инова...