Самолетът на "Иджипт Еър" се разпаднал след пожар
Самолетът на "Иджипт Еър", който изчезна през май над Средиземно море, вероятно се е разпаднал в полет след пожар в пилотската кабина или близо до нея...
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Самолетът на "Иджипт Еър", който изчезна през май над Средиземно море, вероятно се е разпаднал в полет след пожар в пилотската кабина или близо до нея...
И двете черни кутии на падналия в Средиземно море египетски самолет са силно повредени. Това е показал първоначалният анализ на извадените от тях мод...
Намират се на 3 метра дълбочина, започват да вадят черните кутии Останки от катастрофиралия в Средиземно море самолет "Еърбъс" А320 на авиокомпания "...
Самолет на авиокомпанията Egypt Air беше евакуиран рано тази сутрин на летището в Кайро заради фалшив сигнал за бомба. Това съобщиха египетският прево...
Лъжлив сигнал за дим може да е станал причина за катастрофата с еърбъса на "Иджипт еър" на 19 май. Тази версия разпространи вчера "Уолстрийт джърнъл"....
Спекулациите около падналия египетски самолет А320 продължават. След като вчера криминолози първо потвърдиха, а после отрекоха, че телата на жертвите...
Началникът на египетските криминалисти официално опроверга изказването на колега от по-рано днес, в което се уточнява, че останките на жертвите предпо...
Анализът на откритите части от тела на пътниците на разбилия се в Средиземно море египетски самолет сочи, че най-вероятно на борда на машината е имало...
Египетска подводница се включва в издирването на черните кутии от изчезналия A320. ВВС съобщава, че египетският президент е обявил старта на операция...
Заканата е била изписана от служители на международното летище в Кайро, които са подкрепяли терористичната организация „Мюсюлмански братя", пише вестн...
Екипите, които издирват отломките от разбилия се самолет на „Иджиптеър", са установили местонахождението на полетните записващи устройства на А320 бли...
Задимяване в пилотската кабина на египетския самолет може да е една от причините за падането му. Това обявиха следователи от френската гражданска авиа...
Вече 16 часа няма следа от падналия египетски самолет. Припомняме, че на борда на полет МS804, изчезнал над Средиземно море, е имало 56 пътници и 10...