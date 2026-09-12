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Евакуираха самолет на Egypt Air

Евакуираха самолет на Egypt Air

Самолет на авиокомпанията Egypt Air беше евакуиран рано тази сутрин на летището в Кайро заради фалшив сигнал за бомба. Това съобщиха египетският прево...

01 юни | 8:01
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