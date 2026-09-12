Магазинът на лидера на „ПОМАК" е бил разбит
Пловдив. Магазинът на лидера на партия „ПОМАК" Ефрем Моллов в Пловдив е бил разбит тази нощ, съобщи БНР. Той научил за вандалския акт от обаждане от С...
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Пловдив. Магазинът на лидера на партия „ПОМАК" Ефрем Моллов в Пловдив е бил разбит тази нощ, съобщи БНР. Той научил за вандалския акт от обаждане от С...
София. Археологът проф. Николай Овчаров е бил привикан на разпит в СДВР вчера, съобщи самият той пред "Стандарт". Причината е, че е нарекъл новата фор...
Смолянският пчелар Ефрем Моллов стана новият Яне Янев