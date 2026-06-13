Самолет обикаля света на крилете на слънцето
Solar Impulse 2 е задвижван само от соларни клетки Двама швейцарци се впуснаха в 5-месечна авантюра Едноместен самолет, задвижван от слънчева енерги...
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Solar Impulse 2 е задвижван само от соларни клетки Двама швейцарци се впуснаха в 5-месечна авантюра Едноместен самолет, задвижван от слънчева енерги...