Не всеки е избран да преживее голямата любов
Не вярвам в музите, а в сила свише, която ми диктува стиховете, казва той Добромир Банев е един от най-популярните съвременни поети. Автор е на книги...
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Не вярвам в музите, а в сила свише, която ми диктува стиховете, казва той Добромир Банев е един от най-популярните съвременни поети. Автор е на книги...