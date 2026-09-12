Карамаринов представи проекта I Run Clean в София
Това стана по време на Балканиадата за юноши и девойки до 20 г
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Това стана по време на Балканиадата за юноши и девойки до 20 г
Министър Кралев приветства участниците
Сър Себ Коу поздрави участниците в конвентата на Европейската атлетика
Той ще ръководи ЕА временно до конгреса през октомври 2021
Карстен Уорхолм е първи при мъжете на Галата в Талин
Първият вицепрезидент на Европейската атлетическа асоциация и президент на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов ръководи заседа...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов откри в Минск конференцията на лидерите на европейски национални федерации. Н...