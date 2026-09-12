Институт към БАН се разграничи от опасните Е-та
Ръководството на Института по молекулярна биология към БАН се разграничи от твърденията на доц. Георги Милошев, че част от разрешените Е-та в храните...
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Ръководството на Института по молекулярна биология към БАН се разграничи от твърденията на доц. Георги Милошев, че част от разрешените Е-та в храните...
Предизвикват не само рак, но и диабет, и наследствени болести, твърди доц. Милошев Български учен взриви обществеността с откритие, че голяма част от...
Оцветените сладоледи са с най-голямо количество на опасни Е-та. Това показват данните на Лабораторията по молекулярна генетика към Института по молеку...
София. Етикетите на храните ще могат да се четат по-лесно. От 13 декември влиза в сила нов регламент на ЕС, според който буквите в надписите за съдърж...