Всичко за Е 79

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Свлачище затрупа Е-79

Свлачище затрупа Е-79

Благоевград. Свлачище е паднало на главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле, съобщи „Фокус".  Движението е затруднено от падането на свлачището...

03 март | 20:30
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