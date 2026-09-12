Драмата с Е-79 продължава. Защо отлагат строителството
Ще бъде затворен до средата на февруари
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Ще бъде затворен до средата на февруари
Гъвкави ограничители се монтират по осевата линия на ГП Е-79 в Кресненското дефиле
София. Пикап, превозващ работници се е преобърнал по таван на главен път Е79 между Благоевград и Дупница. При инцидента е пострадал 62-годишен мъж, пр...
Петима ранени в катастрофа до Рилския манастир
Благоевград. Свлачище е паднало на главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле, съобщи „Фокус". Движението е затруднено от падането на свлачището...
Харманли. Международния път за Турция и Гърция Е-80 се очаква днес да бъде блокиран край Харманли, където тютюнопроизводители от цялата страна ще прот...