25 учебни компании представиха смели бизнес идеи за бъдещето
„Учебна компания“ има за цел в рамките на една учебна година да научи учениците от средните училища как да развиват и материализират своите идеи, прев...
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„Учебна компания“ има за цел в рамките на една учебна година да научи учениците от средните училища как да развиват и материализират своите идеи, прев...
Седмото издание на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди" се проведе в Интер Експо Център. Организатор бе Джуниър Ачийвмънт България. Близо 450 уче...