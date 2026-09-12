Всичко за Джулио Берути

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Дарина под второ венчило?

Дарина под второ венчило?

Дарина Павлова се била омъжила тайно за гаджето си Джулио Берути, плъзна слух из светските хроники в родината. Приятелките й в Рим до вчера нямаха под...

05 декември | 11:16
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Дарина го удари на танци

Дарина го удари на танци

Гаджето на Павлова е пред победа в "Денсинг старс" Джулио Берути, един от най-успешните и сексапилни актьори на новото италианско кино, е на път да с...

21 ноември | 19:05
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