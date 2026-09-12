Дарина под второ венчило?
Дарина Павлова се била омъжила тайно за гаджето си Джулио Берути, плъзна слух из светските хроники в родината. Приятелките й в Рим до вчера нямаха под...
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Дарина Павлова се била омъжила тайно за гаджето си Джулио Берути, плъзна слух из светските хроники в родината. Приятелките й в Рим до вчера нямаха под...
Гаджето на Павлова е пред победа в "Денсинг старс" Джулио Берути, един от най-успешните и сексапилни актьори на новото италианско кино, е на път да с...
Джулио в "Ястребът и гълъбицата"
Дарина Павлова и Джулио Берути в началото на седмицата се завърнаха в любимия си Рим. Актьорите, които се радват на пълен разцвет в страстните им отно...