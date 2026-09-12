Неостаряваща красота: Джулиан Мур на 60
Любимата холивудска актриса се прочува с ролята си в "Джурасик парк"
Следете всички новини, анализи и коментари за Джулиан Мур. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Любимата холивудска актриса се прочува с ролята си в "Джурасик парк"
Актрисата казва, че ще има промяна, само когато хората се потрудят за нея
Джулиан Мур спечели за първи път едно от най-престижните отличия в света на киното - "Златна палма" за най-добра актриса в Кан, но не успя да си го вз...