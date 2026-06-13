Авторът на "Кръстникът Live" дирижира в НДК
София е първата спирка на Джъстин Фриър Джъстин Фриър ще дирижира симфоничния оркестър на Българското национално радио на 7 ноември в зала 1 НДК. Той...
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София е първата спирка на Джъстин Фриър Джъстин Фриър ще дирижира симфоничния оркестър на Българското национално радио на 7 ноември в зала 1 НДК. Той...