Дол скочи на Радан за ДПС
Президентът на ЕНП Джоузеф Дол разпространи остро писмо срещу съпредседателя на реформаторите Радан Кънев, публикувано на официалната страница на парт...
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Президентът на ЕНП Джоузеф Дол разпространи остро писмо срещу съпредседателя на реформаторите Радан Кънев, публикувано на официалната страница на парт...
София. Председателят на Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Джоузеф Дол казва в писмо до председателя на ПП ГЕРБ Бойко Бори...
София. Председателят на ЕНП Джоузеф Дол си купи билет за метрото в столицата. Кметът на София Йорданка Фандъкова пропътува заедно с Дол разстоянието о...