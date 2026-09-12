Всичко за Джорджано

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Джорджано напусна VIP Brother

Джорджано напусна VIP Brother

Джорджано е първият VIP Съквартирант, който напусна Къщата завинаги при вторите елиминации във VIP Brother 2015. Интернет сензацията събра най-много н...

29 септември | 7:43
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Джорджано става Брадър

Джорджано става Брадър

Певецът отива на купон в Къщата Във фрийк шоуто на "ВИП Брадър" би могъл да намери място съвсем фрапантен съквартирант. Придобилият печална слава с н...

11 септември | 18:45
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