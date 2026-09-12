Джорджано с VIP концерт в Къщата
Джорджано ще има VIP концерт в Къщата на Биг Брадър. Това стана ясно снощи след като снощи Луна се раздели с удължителите на косата си. Играта бе пред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джорджано. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Джорджано ще има VIP концерт в Къщата на Биг Брадър. Това стана ясно снощи след като снощи Луна се раздели с удължителите на косата си. Играта бе пред...
Джорджано е първият VIP Съквартирант, който напусна Къщата завинаги при вторите елиминации във VIP Brother 2015. Интернет сензацията събра най-много н...
"Звездата" на youtube е сред най-любопитните образи във ВИП брадър Формулата на ВИП брадър - напудрени и пълни с фалшив блясък звезди, изглежда не ом...
Певецът отива на купон в Къщата Във фрийк шоуто на "ВИП Брадър" би могъл да намери място съвсем фрапантен съквартирант. Придобилият печална слава с н...