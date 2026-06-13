Официално: Джордан премина в Тянджин Теда за 1,6 млн.евро
Литекс продаде нападателя Уилмар Джордан в Тянджин Теда. В полунощ представителят на оранжевите Стойчо Стоилов и китайският клуб финализираха сделка...
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Литекс продаде нападателя Уилмар Джордан в Тянджин Теда. В полунощ представителят на оранжевите Стойчо Стоилов и китайският клуб финализираха сделка...